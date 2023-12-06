هاني رمزي يعلق على كوبري عادل إمام: تكريم لكل فنان مصري

علق الفنان "هاني رمزي" على اطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري شارع صلاح سالم، الأربعاء بعدما أقرّ المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة.

هاني رمزي يتحدث عن عادل امام

وقال هاني رمزي عبر حسابه بموقع انستجرام تعليقًا على خبر إطلاق أسم عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء قائلاً: "تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصرى وتقديرًا لدور القوى الناعمه ورساله الفن الساميه عادل إمام‬".

قرارات محافظة القاهرة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة.

•• وجاءت الأسماء كالآتي:

العميد إبراهيم الرفاعي - على كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي.

الفريق محمد سعيد الماحي، على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة.

المستشار عبدالمجيد محمود، على محور شمال شارع 9 بالمقطم.

الفنان عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.