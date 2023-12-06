الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بقى كده معقول".. ماذا يحضّر الكينج لجمهوره مع احتفالات 2024؟

كاريكا ومنير
كاريكا ومنير

ظهر الفنان محمد منير مؤخرًا بوزن زائد وملامح شاحبة، ما أثار استغراب جمهوره، الذي ودّ أن يطمئن عليه حبًا في تاريخه الذي لطالما أبدع بأعماله الغنائية المتنوعة والمميزة والتي سجلت تاريخًا حافلًا من الإبداع.

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مصدر قريب من الكينج، طمأن الجمهور عبر "الدستور"، مؤكدًا أن منير في صحة جيدة وينتظر التحضير لعمل غنائي جديد سيتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة مع احتفالات موسم رأس السنة الجديدة.

وكشف المصدر عن أن الأغنية يتعاون فيها عصام كاريكا مع الكينج، وتحمل اسم "أنا الذي" من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب وجاءت كلماتها كالتالي:

"أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

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