حلا شيحة تشارك فى حملة "علشانك يا فلسطين": أكثر من رائعة

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة "علشانك يا فلسطين".

ونشرت صورًا لمشاركتها في فعاليات الحملة وعلّقت عليها عبر إنستجرام: "علشانك يا فلسطين فكرة كانت أكثر من رائعة مع الجميلة السيدة نيهال، لأعمال فنية لفنانين مصريين".

وأضافت: "جرى بيع الصور بالكامل لصالح أهلنا الغاليين في فلسطين، فكرة رائعة ودعم نابع من القلب شكرًا لكِ نيهال وكل من ساهم معكِ".

وكانت قد نشرت حلا شيحة صورة لأحد الفلسطينيين الذي ظهر راضيًا بقدر الله رغم ما يحدث في غزة، معلقة:"سيهزم الجمع ويولون الدُبر".. الله له الحكمة البالغة، هم يدبرون ويتحكمون، والله هو المدير وهو الملك الذي لا يُقهر، قال تعالى: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) .