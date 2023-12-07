"شهريار".. هكذا يظهر ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" (صورة)

يعكف الفنان ياسر جلال، خلال الفترة الحالية، على تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "ألف ليلة وليلة"، حيث يتنقل ما بين الفيوم والقاهرة، كما أنه من المحتمل أن يسافر للخارج لاستكمال تقديم صورة ملائمة لنوعية العمل الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وحاول "جلال" التكتم على شكل وتفاصيل الشخصية التي سوف يقدمها في شهر رمضان المقبل، إلّا أن الظروف حالت دون ذلك، حيث ظهر خلال عزاء الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بلوك الشخصية الجديدة "شهريار" بطل "ألف ليلة وليلة".

شخصية ياسر جلال في المسلسل

يؤدي ياسر جلال شخصيتين خلال العمل، فيما تُجسد ياسمين رئيس دور "شهر زاد"، ويُشارك بجانبهما كلّ من نور اللبنانية، وشيري عادل، ومايان السيد وأحمد ماهر، ومن المقرر، تصوير المسلسل في عدة دول خارج مصر، بجانب المشاهد الداخلية في مصر، وهي مالطا، والمغرب وكذلك جورجيا، حيث ينتمي هذا العمل إلى المسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، رغم اعتماده كليًا على المؤثرات البصرية والجرافيك.

ميزانية ضخمة لمسلسل ألف ليلة وليلة



كان قد تم تأجيل العمل إلى موسم رمضان 2024 لأنه يحتاج إلى إنتاج ضخم، كما سيتضمن العديد من المشاهد التي تحتوي على جرافيك بما يتماشى مع أحداث المسلسل، حيث تم التعاقد مع فريق عمل قوي من مصممي الجرافيك والمؤثرات البصرية لتنفيذ مشاهد المسلسل، وهو ما يحتاج إلى وقت لإنجازه على أعلى مستوى من حيث الصورة.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، وضم العمل عددًا من الفنانين منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.