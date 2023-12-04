الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس شخصية مجدي بدر في "ألف ليلة وليلة"

مجدي بدر
مجدي بدر

يشارك الفنان مجدي بدر تصوير في بطولة مسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي يخوض بطوولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويواصل صناع المسلسل تصوير باقي مشاهد العمل للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

ويجسد “مجدي” خلال الأحداث شخصية “عاكف” وهو كاتم أسرار الشيخ عبد الأحد.

ويشارك في بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة العديد من الفنانين، أبرزهم: ياسمين رئيس، ياسر جلال، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد التاجي والعمل من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.

من جهة أخرى، ينتظر مجدي بدر عرض مسلسل “تيتا زوزو” الذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة اسعاد يونس، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مجدى بدر حقق نجاحًا كبيرًا خلال رمضان 2023، من خلال مشاركته في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

مجدي بدر ألف ليلة وليلة ياسر جلال المسلسل موسم رمضان بطولة

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