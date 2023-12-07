موعد عرض فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل فى دور العرض

يبحث عدد كبير من عشاق النجمين آسر ياسين وأمينة خليل، عن موعد عرض فيلم شماريخ الذي ينافس في الماراثون السينمائي الجاري، حيث انطلق منذ ساعات قليلة العرض الخاص لفيلم “شماريخ”، الذي ينافس في موسم أفلام منتصف العام الجديد، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، للنجمين آسر ياسين وأمينة خليل.

موعد عرض فيلم شماريخ للنجمين أسر ياسين وأمينة خليل

وانطلق منذ العاشرة صباحا عرض العمل في جميع دور العرض السينمائي الذي وصل عددها إلى أكثر من 65 دور عرض، ليكون اليوم الخميس هو اليوم الأول لعرض العمل بشكل كامل ورسمي، ليدخل في منافسة شباك التذاكر مع عدد آخر من الافلام المعروضة ومنتظرا لعدد آخر من الأعمال الفنية المنتظر عرضها في غضون الأيام المقبلة.

أبطال فيلم شماريخ وأحداثه الدرامية

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

تفاصيل أحدث أعمال آسر ياسين السينمائية والتليفزيونية لشهر رمضان

فى سياق آخر، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.