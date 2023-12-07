الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشهر الأعمال الألمانية في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا.. السبت

الاوبرا
الاوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو "سيفرين فون إيكاردشتاين"، والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.

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ويتضمن البرنامج عددًا من أهم أعمال أشهر المؤلفين الألمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

الدكتور خالد داغر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر وقطاع الانت الدكتور خالد داغر وقطاع الانتاج الثقافى القاعةتواجد الاستاذ الدكتور خالد داغر الموسيقار خالد داغر

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