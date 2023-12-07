فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

تقدم فرقة "ارتجاليا" للمسرح والفنون الاستعراضية عرضًا جديدًا بساقية الصاوي مساء غد الجمعة.

وذكرت ساقية الصاوي، في بيانٍ لها اليوم الخميس، أنها تستعد لاستضافة فرقة ارتجاليا مساء الجمعة 8 ديسمبر على مسرح قاعة الحكمة.

حفل ارتجاليا بساقية الصاوي

وأعربت ارتجاليا عن تحمسها لتقديم عرضها بمسرح الساقية، وكتبت: "جمهورنا العزيز مستنينكم يوم الجمعة في ساقية عبد المنعم الصاوي.. استعد للضحك مع ارتجاليا"، مضيفة: "انضم إلينا في ليلة لا تنسى من جنون الارتجال.. احفظ التاريخ واحضر أصدقائك للضحك الجيد".

وانطلقت "إرتجاليا" وهي فرقة ارتجال مسرحي مكونة من 11 فنانًا قبل 6 أعوام على يد مؤسسها ومخرجها الفنان رمزي لينر، وتهتم بتقديم عروض ارتجال مسرحي بمعنى كل ما يراه المشاهد يحدث لأول مرة على المسرح.