الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

ارتجاليا
ارتجاليا

تقدم فرقة "ارتجاليا" للمسرح والفنون الاستعراضية عرضًا جديدًا بساقية الصاوي مساء غد الجمعة.

txt

"شهريار".. هكذا يظهر ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" (صورة)

txt

الليلة.. حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية فى "افتح باب قلبك"

txt

حلا شيحة تشارك فى حملة "علشانك يا فلسطين": أكثر من رائعة

txt

موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى

txt

آخرهم عادل إمام.. نجوم سميت طرق ومحاور على أسمائهم

txt

خالد النبوى عن أحداث غزة: الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين "إرهاب"

txt

"بقى كده معقول".. ماذا يحضّر الكينج لجمهوره مع احتفالات 2024؟

txt

ختام الدورة التدريبية للواعظات الشرعيات لتنمية مهاراتهم الإعلامية

txt

هاني رمزي يعلق على كوبري عادل إمام: تكريم لكل فنان مصري

txt

"من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في الصحة" وثائقي جديد على "CBC" غدًا

وذكرت ساقية الصاوي، في بيانٍ لها اليوم الخميس، أنها تستعد لاستضافة فرقة ارتجاليا مساء الجمعة 8 ديسمبر على مسرح قاعة الحكمة.

حفل ارتجاليا بساقية الصاوي

وأعربت ارتجاليا عن تحمسها لتقديم عرضها بمسرح الساقية، وكتبت: "جمهورنا العزيز مستنينكم يوم الجمعة في ساقية عبد المنعم الصاوي.. استعد للضحك مع ارتجاليا"، مضيفة: "انضم إلينا في ليلة لا تنسى من جنون الارتجال.. احفظ التاريخ واحضر أصدقائك للضحك الجيد".

وانطلقت "إرتجاليا" وهي فرقة ارتجال مسرحي مكونة من 11 فنانًا قبل 6 أعوام على يد مؤسسها ومخرجها الفنان رمزي لينر، وتهتم بتقديم عروض ارتجال مسرحي بمعنى كل ما يراه المشاهد يحدث لأول مرة على المسرح.

بمعرض ساقية الصاوى حفلات ساقية الصاوي ساقية الصاوي ساقية الصاوي يناير فعاليات معرض كتاب ساقية الصاوي

مواد متعلقة

"شهريار".. هكذا يظهر ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" (صورة)

الليلة.. حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية فى "افتح باب قلبك"

حلا شيحة تشارك فى حملة "علشانك يا فلسطين": أكثر من رائعة

موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى

آخرهم عادل إمام.. نجوم سميت طرق ومحاور على أسمائهم

خالد النبوى عن أحداث غزة: الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين "إرهاب"

"بقى كده معقول".. ماذا يحضّر الكينج لجمهوره مع احتفالات 2024؟

ختام الدورة التدريبية للواعظات الشرعيات لتنمية مهاراتهم الإعلامية

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت