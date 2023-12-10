قبل عرضها..اسعار تذاكر "حكايات تاء مربوطة" بالهوسابير

أيام قليله وينطلق عرض مسرحيه "حكايات تاء مربوطة" تدريب وتأليف وإخراج حازم الصواف، في الـ ٢٣ من ديسمبر الجاري.

اسعار تذاكر مسرحيه حكايات تاء مربوطة

عرض حكايات تاء مربوطة هو عرض مسرحى لكل أفراد الأسرة، وتبلغ أسعار التذاكر من ٥٠ جنيه الي ٧٥ جنيه الى ١٠٠ جنية، والحجز من خلال شباك التذاكر بمسرح الهوسابير برمسيس، على يكون ممنوع إصطحاب الأطفال أقل من 6 سنوات".

تفاصيل العرض المسرحي وقصته

العرض يهدف إلى مناقشة قضايا المرأة في المجتمع، بشكل واقعي وحقيقي، دون أي تحيز وبشكل حيادي، وأهمية أن يكون هناك تناغم في العلاقة بين الرجل والمرأة، ويستعرض العرض حكايات واقعية من المجتمع.

تكريم العرض المسرحي من المركز القومي للمرأة

وعن تفاصيل العرض يقول مخرج المسرحية عن هذه التجربة في بيان صحفي ": تم تكريم العرض مؤخرًا من المركز القومي للمرأة، وتم استضافته في إحدى الأكادميات، وبمشاركة جمعية مناهضة العنف ضد المرأة، ومن المقرر أن يتم العرض في مجموعة من المحافظات وأقاليم مصر خلال الفترة القادمة، إلى جانب فتحه للجمهور بداية من 23 من الشهر الجاري، على أن يتم تقديمه على الأقل مرة شهريًّا داخل القاهرة.

يشارك في بطولة العرض مجموعة من المواهب التمثيلية من أعضاء فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء، ومنهم حازم رأفت، سامح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدي، إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، شيرلي، كنزي أحمد، عدنان زكي، شيماء مجدي.