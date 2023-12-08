الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن سلسلة "وهابيات".. حفل للفرقة القومية العربية في الأوبرا الأحد

الاوبرا
الاوبرا

 يقام حفل  للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي في الثامنة مساء الاحد 10 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية ، ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

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يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى ، همسة حائرة ، نبتدي منين الحكاية ، قلبيى بيقولي ، خايف أقول ، سهرت منه ، حمال الأسية ، لولا الملامة ، دارت الأيام، أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، احمد عصام وريم كمال.

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي بالاضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي يتميز به الابداع العربي .

مؤلفات ألمانية بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير غدا
 

وتحت عنوان الاتجاه الألماني تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين، والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق - الميتزوسوبرانو أمينه خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 9 ديسمبر علي المسرح الكبير

يتضمن البرنامج عدد من اهم اعمال اشهر المؤلفين الالمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن ، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم

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