أحمد حلمي يشيّع جثمان شقيقه.. ومنى زكي تتلقى العزاء

شيَّع الفنان أحمد حلمي، قبل قليل، جثمان شقيقه الأكبر، وذلك بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة، برفقة أفراد أسرته.

ويتلقى حلمي، العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها لمدة يومين، وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية، على أن يتلقى العزاء في القاهرة يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما تلقت الفنانة منى زكي، العزاء الخاص بالسيدات.

وكتب الفنان أحمد حلمي، في خاصية الـ"ستوري" عبر حسابه بموقع "انستجرام": "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن، والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء".