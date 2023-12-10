الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المصريون رمز للوعي.. تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالدقي

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أدلى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بصوته في الإنتخابات الرئاسية والتي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

وتوجه الفنان تامر عبدالمنعم إلى مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي، حيث اكتظت اللجان بالمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

 المشاركة في الانتخابات عمل وطني

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن سعادته بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والذي يعتبره الفنان عمل وطني.
وعلق "عبدالمنعم" على المظهر الذي شاهده من تكدس للمواطنين في اللجان الإنتخابية وقال: هما دول المصريين وهو ده الوعي وهو ده الرد على اي كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 

الفنان تامر عبدالمنعم تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية تامر عبدالمنعم وحياته الفنية قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم م تامر عبدالمنعم انتخ

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