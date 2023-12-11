نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

علقت الفنانة الكبيرة نادية الجندي على خروجها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تشهد تواجدا كبيرا للجماهير قرب صناديق الاقتراع للتصويت للمرشحين.

وتحدثت نادية الجندي عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة:"فخورة جدا بالإقبال الكبير من المصريين على لجان الانتخاب، وهذه هي جينات الشعب المصري عنما يستشعر الخطر تجتمع قلوب الناس على قلب رجل واحد، لمواجهة التحديات التي واجهت هذا الوطن وربنا يحفظ مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرصت النجمة نادية الجندى على حضور فعاليات الانتخابات الرئاسية والتصويت في اليوم الأول من الانتخابات، حيث قامت بالتقاط الصور التذكارية مع جمهورها بعد انتهائها من الانتخاب.