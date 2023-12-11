الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

نادية الجندي خلال
نادية الجندي خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

علقت الفنانة الكبيرة نادية الجندي على خروجها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تشهد تواجدا كبيرا للجماهير قرب صناديق الاقتراع للتصويت للمرشحين.

وتحدثت نادية الجندي عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة:"فخورة جدا بالإقبال الكبير من المصريين على لجان الانتخاب، وهذه هي جينات الشعب المصري عنما يستشعر الخطر تجتمع قلوب الناس على قلب رجل واحد، لمواجهة التحديات التي واجهت هذا الوطن وربنا يحفظ مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرصت النجمة نادية الجندى على حضور فعاليات الانتخابات الرئاسية والتصويت في اليوم الأول من الانتخابات، حيث قامت بالتقاط الصور التذكارية مع جمهورها بعد انتهائها من الانتخاب.

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