نادية الجندي تنعي وفاة شقيق شريف رمزي وحفيد صلاح ذو الفقار

حرصت الفنانة نادية الجندي على تقديم واجب العزاء في وفاة صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي وحفيد الراحل صلاح ذو الفقار، وذلك من خلال نعيها لوفاته عبر انستجرام.

وشاركت “نادية” صورة له عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، علقت قائلة: “خالص التعازي لشهد رمزى، وشريف رمزى ووالدته السيدة ليلى صلاح ذوالفقار، والسيدة هدي رمزى في وفاه المغفور له، صلاح رمزى الله يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبركم على فراقه والبقاء لله”.

وكان الراحل صلاح رمزى قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضى، وأعلن شقيقه شريف رمزي عن خبر الوفاة من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، كما ودع الفنان شريف رمزى، شقيقه صلاح فى رسالة عقب وفاته يوم الخميس الماضى قال فيها: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله".

وتم تشييع جثمان صلاح رمزي من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور كل من الفنان هشام ماجد وأشرف زكي والفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، والفنانة ريهام عبد الغفور والإعلامي رامي رضوان، وتم نقل جثمانه لمثواه الأخير في مقابر العائلة.

دخل صلاح رمزي في غيبوبة منذ عامين، وكان يعاني من مشكلة في المخ، وانقطع عنه الأكسجين لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين دقيقتين، الأولى في الجمجمة لتفريغ خُراجة في المخ، والأخرى بالعمود الفقري.

يعد صلاح رمزي هو نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وتكون الفنانة هدى رمزي عمته، وخاض تجربة الإنتاج لأول مرة عام 2008 عندما أشرف على إنتاج فيلم نمس بوند للفنانة هاني رمزي، وأنتج عان 2010 فيلم الديلر بطولة الفنان أحمد السقا.