الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ريهام
ريهام

دعت الفنانة ريهام عبدالغفور، لوالدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، وجميع من قدَّم لها واجب العزاء خلال الأيام الماضية، عقب رحليه عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الجاري.

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وكتبت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب»، مضيفة: «شكرًا لكل من قدَّم لنا واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم».

وطلبت ريهام عبد الغفور الدعاء لوالدها: «أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

وشيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، يوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

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