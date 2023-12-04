بكاء حنان مطاوع عقب وصولها مسجد الشرطة لوداع الفنان أشرف عبدالغفور

حالة من الحزن والبكاء دخلت فيها الفنانة حنان مطاوع بعد دخولها ساحة مسجد الشرطة لوداع الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتشيع جنازة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنان أشرف عبدالغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.