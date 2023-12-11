الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حلمى عبدالباقى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمهندسين

الفنان حلمي عبد الباقي
الفنان حلمي عبد الباقي

أدلى الفنان حلمي عبدالباقي بصوته فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، داخل لجنته الانتخابية بمنطقة المهندسين.

txt

الأربعاء.. ناردين فرج وأبطال "بعيد عنك" ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

txt

نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

txt

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

txt

أشرف زكى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

txt

نادي السينما المستقلة ينظم أمسية لمخناقشة "ميراث خفي" و"النمرة" و"أختي"

txt

المصريون رمز للوعي.. تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالدقي

txt

قبل عرضها..اسعار تذاكر "حكايات تاء مربوطة" بالهوسابير

txt

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

txt

تفاصيل موسم مسلسل "House Of the Dragon" الجديد.. الجزء الأخير

txt

أحمد حلمى يشيّع جثمان شقيقه.. ومنى زكى تتلقى العزاء

 

الانتخابات الرئاسية 2024


وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وتستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء في كل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

حلمي عبد الباقي المطرب حلمي عبد الباقي الحالة الصحية للفنان حلمي عبد الباقي الحالة الصحية للمطرب حلمي عبد الباقي الناخبين

مواد متعلقة

الأربعاء.. ناردين فرج وأبطال "بعيد عنك" ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

أشرف زكى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

نادي السينما المستقلة ينظم أمسية لمخناقشة "ميراث خفي" و"النمرة" و"أختي"

المصريون رمز للوعي.. تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالدقي

قبل عرضها..اسعار تذاكر "حكايات تاء مربوطة" بالهوسابير

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال