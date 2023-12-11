الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. ناردين فرج وأبطال "بعيد عنك" ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

ناردين فرج
ناردين فرج

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، في حلقة الأربعاء المقبل، المذيعة والممثلة ناردين فرج إحدى أبطال مسلسل "صوت وصورة"، ولذي انتهى عرضه مؤخرًا ونجح بشكل كبير في  جذب انتباه الجمهور، ومتابعة قصته حتى آخر حلقة لمعرفة من قاتل الطبيب المتحرش عصام الصياد.

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وتكشف ناردين خلال حوارها في البرنامج، أنها تخوفت في البداية من قبول دور شخصية المحامية ماجدة علوان، كما تتحدث عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي عاشها أبطال المسلسل طوال تصوير 30 حلقة في أجواء ممتازة جعلت الجميع يقدم أقصى ما لديه في الأدوار المختلفة.

لقاء مع أبطال مسرحية بعيد عنك

وتتضمن الحلقة أيضًا لقاء مع أبطال مسرحية "بعيد عنك" التي تعرض في مركز الإبداع الفني في إطار اجتماعي كوميدي حول الفجوة التي بين الأزواج والزوجات ويسمحان معها بتدخل الأقارب والأصدقاء في حياتهما الشخصية ما يجعل تلك الحياة تشبه العذاب بين المحبين.

يتحدث صناع المسرحية وأبطالها عن الفكرة التي أرادوا تقديمها من خلال العرض والتي تتقاطع مع كثير من الحالات التي تكون فيها مشاكل زوجية خاصة بين الشباب.

منى الشاذلي أمير كرارة في معكم منى الشاذلي احتفلت الإعلامية منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي استفتاء معكم منى الشاذلي

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