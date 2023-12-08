الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو سلامة يكشف أسرار لأول مرة عن كواليس فيلم "شماريخ"

المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة

قال المخرج عمرو سلامة: "أول مرة حكيت لآسر ياسين قصة فيلم "شماريخ" كنا بنصور آخر مشاهد في فيلم "زي النهاردة" عام 2008، وأخذت آسر على جنب وحكيت له على الفيلم وأحبه كثيرًا، وفي ذلك الوقت كان الفيلم بفكرة مختلفة أحداث مختلفة تمامًا، لكن جوهر الفيلم لم يتغير".

 

وأضاف المخرج عمرو سلامة، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON، أن آسر ياسين هو من اقترح اسم فيلم "شماريخ"، لافتًا إلى أنه على مدار سنوات كثيرة كانوا يتناقشون في أحداث الفيلم حتى اتفقوا على تنفيذه. 

 

من جانبه، قال الفنان آسر ياسين، إن فيلم "شماريخ" كان فيلم مختلف تمامًا وكان اسمه "أكبر الكبائر" وكان عمرو سلامة قد كتبه بعد فيلم "زي النهاردة" مباشرة في عام 2008م. 

 

وحل أبطال فيلم "شماريخ" ضيوفًا في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" الليلة عبر قناة ON. 

 

أبطال فيلم شماريخ 

ويشارك في الفيلم كل من: آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

قصة فيلم شماريخ 

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة، وكان يجسد مصطفى درويش به دور شقيق آسر ياسين ليتوقف العمل بعد وفاته وتم تعديل السيناريو على رحيل مصطفى درويش وعادوا إلى تصويره مرة أخرى بعد حل الأزمة.

ابطال فيلم شماريخ فيلم شماريخ برنامج معكم منى الشاذلي آسر ياسين أمينة خليل المخرج عمرو سلامة

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