أبطال فيلم "شماريخ" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. الخميس

يحل أبطال فيلم "شماريخ" ضيوفًا في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة ON.

ويحل كل من: آسر ياسين، وأمينة خليل، والمخرج عمرو سلامة، ضيوفًا على البرنامج للحديث عن الفيلم الذي يُعرض يوم الخميس المقبل بدور العرض السينمائي في مصر.

ويكشف أبطال فيلم شماريخ عن كواليس العمل ورؤيتهم له، كما يتحدث أبطاله عن علاقتهم أثناء التصوير ولماذا تم تسمية العمل بهذا الاسم وماذا يتوقعون له في دور العرض السينمائية.

وتقيم الشركة المنتجة لفيلم شماريخ يوم الأربعاء المقبل، عرضًا خاصًا له بإحدى دور العرض السينمائي الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في الفيلم كل من: آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة، وكان يجسد مصطفى درويش به دور شقيق آسر ياسين ليتوقف العمل بعد وفاته وتم تعديل السيناريو على رحيل مصطفى درويش وعادوا إلى تصويره مرة أخرى بعد حل الأزمة.