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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن كواليس اعتزاله "غناء الكابريهات".. حلمي عبد الباقي: "كانت فترة عصيبة"

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

استرجع الفنان حلمي عبد الباقي، فترة اعتزاله الفن والغناء في “الكباريهات”، معلقًا: “كانت فترة عصيبة في حياتي”. 

وتابع “عبد الباقي” باكيا: "محدش كان يصدق إني أعيش فترة محتاج.. معرفش بقولك الكلام ده ليه؟!"

وأوضح "عبدالباقي" خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة “الحياة”، أنه  قررعدم الغناء في الملاهي الليلية والكباريهات، وبعدها خسر كل أمواله في البورصة، وعلق:"حجيت وروحت سألت شيخ إزاي أغسل فلوسي، ومراتي الوحيدة اللي وقفت جنبي". 

وفي الحلقة تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.

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