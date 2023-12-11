نادي سينما أوبرا الاسكندرية يحتفى بالتشكيلى محمد شاكر

يعرض نادى سينما اوبرا الاسكندرية الفيلم التسجيلي "اصل الحكاية" والذى يتناول مسيرة التشكيلى الكبير محمد شاكر، وذلك في اطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

أبرز الحضور في الندوة

ويعقب عرض الفيلم ندوة بحضور شاكر، ومشاركة كل من المخرجة سهام عبد المنعم، والدكتور يسري الجمل، الدكتورة ايمان الجمل ،ومدير التصوير محسن أحمد، ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وذلك في السابعة مساء الاربعاء 13 ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

يذكر أن الفنان الدكتور محمد شاكر شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية سابقا، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية وشهادات التقدير والميداليات منها جائزة معرض شنغهاى فى عيون فنانى العالم بالصين عام 2002 وله مقتنيات فنية فى مصر ودول العالم منها فرنسا، أمريكا، إنجلترا، كندا، البحرين، المغرب، الامارات العربية والسعودية.