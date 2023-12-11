الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأوبرا" تكرم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في عرض "كى لا تتبخر الأرض"

فرقة الرقص الحديث
فرقة الرقص الحديث

تكرم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، 16 شخصية من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث  والتى تاسست على يد المخرج والمصمم وليد عونى، وذلك خلال الاحتفال بمرور 30 عام على ميلادها والذى يشهد عرض كى لا تتبخر الارض والمقام فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر علي المسرح الكبير.

الأوبرا تكرم رموز الرقص المسرحي الحديث المصري  

يأتي التكريم للمبدعين الذين خرجوا من عباءة فرقة الرقص المسرحى الحديث خلال الثلاثة عقود الماضية وكان لهم رؤى فنية جديدة وأفكار مبتكرة، وهم العارضين رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدى - فدوى الهنيدى، المصممين كريم التونسى - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالى أحمد - محمود مصطفى، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد - مصطفى الزينى - محمد عبد العزيز - عمرو عاطف عبد العزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان.

فرقة الرقص المسرحي

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت 34عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والاجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان.

المخرج وليد عوني فرقة الرقص الحديث دار الأوبرا المصرية الأوبرا تكرم الأوبرا

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