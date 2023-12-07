الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس عن فيلمها الجديد: "شهر واحد على وصول عصابة عظيمة"

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

تستعد الفنانة إسعاد يونس لعرض فيملها الجديد “عصابة عظيمة” والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، لتشارك به في منافسة افلام رأس السنة الجديدة.

وروجت “اسعاد” لفيلمها الجديد عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، فشاركت بوستر العمل وعلقت عليه: “فاضل شهر واحد بس على وصول عصابة عظيمة”.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

إسعاد يونس عظيمة عصابة عظيمة افلام رأس السنة راس السنة الجديدة منافسة

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