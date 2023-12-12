الخميس.. "القومية للموسيقى" تعيد إحياء أغاني كوكب الشرق بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة من مساء بعد غدٍ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، إيناس عز الدين ورحاب مطاوع.

وتأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.