الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. "القومية للموسيقى" تعيد إحياء أغاني كوكب الشرق بأوبرا الإسكندرية

اوبرا
اوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة من مساء بعد غدٍ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

txt

ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

txt

الخميس.. الأوبرا تبدأ عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد

txt

الرئيس التنفيذى للأعمال بـ"المتحدة" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

txt

طرح البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "عصابة عظيمة" لإسعاد يونس

txt

فرقة فنون الإعاقة تتألق في صالون أوبرا دمنهور.. اعرف التفاصيل

txt

محمد محسن ورانيا فريد شوقى يصوتان فى الانتخابات الرئاسية

txt

الخميس.. هاني عادل يكشف أسرار الرجل الرمادي في "معكم منى الشاذلي"

txt

إيهاب فهمى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

txt

نادي سينما أوبرا الاسكندرية يحتفى بالتشكيلى محمد شاكر

txt

سينما زاوية تلغي عروضها تضامنًا مع الإضراب العالمي من أجل فلسطين

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، إيناس عز الدين ورحاب مطاوع.

وتأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أحمد عفت عندليب الأوبرا أرض الأوبرا أغنية نجوم الأوبرا لدعم اطفال غزة

مواد متعلقة

ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

الخميس.. الأوبرا تبدأ عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد

الرئيس التنفيذى للأعمال بـ"المتحدة" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

طرح البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "عصابة عظيمة" لإسعاد يونس

فرقة فنون الإعاقة تتألق في صالون أوبرا دمنهور.. اعرف التفاصيل

محمد محسن ورانيا فريد شوقى يصوتان فى الانتخابات الرئاسية

الخميس.. هاني عادل يكشف أسرار الرجل الرمادي في "معكم منى الشاذلي"

إيهاب فهمى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

الأكثر قراءة

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟