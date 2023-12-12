الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. الأوبرا تبدأ عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد

الاوبرا
الاوبرا

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عروضها بمناسبة اعياد الكريسماس والعام الجديد، و يقام حفل لفرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني تحية شمس الدين بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج مع كورال أوبرا القاهرة، و تدريب مينا حنا وجريج مارتن وذلك في الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

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مختارات من أشهر الأعمال العالمية

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها أوراتوريو نويل لكامى سان صانس، أتمنى لك عيد ميلاد مجيد، سأكون في المنزل من أجل عيد الميلاد، عيد الميلاد الأبيض، إنه أروع وقت فى السنه، حول شجرة الكريسماس، الملائكة التي سمعناها في الأعلى، إفى ماريا، توهج دافئ، انها ليلة مقدسة.. اداء تحية شمس الدين، رضا الوكيل،  مني رفلة، رشا طلعت، جولى فيظى، أمينة خيرت، چاكلين رفيق، عزت غانم، عمرو مدحت، نورستا المرغني، ليلى ابراهيم ومصطفى مدحت.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

أما أوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير الفنى وقائد أساسى.

الأوبرا احتفالات الأوبرا أنغام تحتفل بعيد الأم فى الأوبرا أول رئيس لدار الأوبرا المصرية احتفالية الأوبرا بمناسبة ذكرى وردة الجزائرية

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