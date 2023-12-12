الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كارول سماحة تدلي بصوتها في الانتخابات: "سعيدة باختيار رئيس مصر القادم"

كارول سماحة
كارول سماحة

أدلت كارول سماحة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بأحد لجان التصويت الانتخابية في محافظة الجيزة، وحثت الجميع على ضرورة النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم.


وأعربت كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها مواطنة مصرية حيث تحمل الجنسية المصرية، وقالت في تصريحات لها: "سعيدة بالمشاركة واختيار رئيس مصر القادم، وأدعو الجميع للمشاركة والتصويت".

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

 

 

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