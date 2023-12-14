الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبد العزيز حشاد يعرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية

المخرج عبد العزيز
المخرج عبد العزيز حشاد

عرض مساء اليوم  بمركز الثقافة السينمائية  ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر  فيلم" الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك ضمن الأنشطة السينمائية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية أسبوعيًا.

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والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية  القصيرة، وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة على العمل وكيف يصبح حلمك حقيقة وأنه لا يوجد شئ مستحيل.

الفيلم  بطولة أميرة فتحي، وإيمان مدحت، والطفلة سيلين، والطفل ياسين، قصة أحمد صبحي ، تصوير محمد عزمي، مدير إنتاج سلوى عبد الرحمن، إخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

وعقب عرض الفيلم تحدث المخرج عبد العزيز حشاد والنجمة الصاعدة سيلين حشاد والدكتورة صوفيا عبد العزيز الكاتبة بأخبار اليوم عن ذكرياتهم أثناء تصوير الفيلم مع الجمهور من الحضور الذي تفاعل مع أحداث الفيلم الدرامية.

يذكر أن الفعاليات أقيمت تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية، بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. 

يذكر أن جميع الفعاليات  متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

من جهة أخرى، استانف نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر نشاطه الفني بعرض الفيلم التسحيلي "أصل الحكاية" للمخرجة "سهام عبد المنعم"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر، بمسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية. 

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

والفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية،  وعقب عرض الفيلم  تقام ندوة بحضور مخرجة الفيلم والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر، والدكتور يسري الجمل، والدكتورة إيمان الجمل، ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

شريف مركز الثقافة السينمائية علي طاولة مركز الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائية شريف مركز الثقافة السينمائية 26

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