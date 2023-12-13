محمد إمام يبدأ تصوير مشاهده فى "شمس الزناتى" بمدينة الإنتاج الإعلامى

انطلق الفنان محمد عادل إمام في تصوير مشاهد فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، في مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر المبارك المقبل.

وعلم “الدستور”، أن إمام قام بالتصوير في المدينة منذ فجر اليوم وحتى وقتنا الحالي لإنهاء أكبر عدد من المشاهد، التي سيتم تصويرها داخل اللوكيشن المخصص للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

كان “إمام” بدأ تصوير أول مشاهده السبت الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة، وانتهى من أغلب المشاهد الخاصة بالعمل هناك، وهو ما جعله يدخل في تصوير لوكيشن آخر بالمدينة.

ما تفاصيل فيلم شمس الزناتي

“شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

أبطال فيلم شمس الزناتي

وضمت قائمة أبطال فيلم شمس الزناتي عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، أحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج محمد سلامة ومن المنتظر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر نهاية العام المقبل.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد إمام عرض فيلمه السينمائي الجديد أبونسب نهاية شهر ديسمبر، حيث ينضم العمل لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري.