الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حلمى يرثى شقيقه: "تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر"

أحمد حلمي
أحمد حلمي

نعى الفنان أحمد حلمي شقيقه الراحل خالد والذي رحل عن عالمنا منذ أيام، بكلمات أظهرت حبه الكبير له.

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وكتب حلمي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أخي أخذ اسمي وُلِد أخي الأكبر.. أمي: هسميه أحمد.. أبي: اسم جميل، بس أنا كان نفسي اسميه خالد.. نظرت أمي إلى السقف وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفة، "خالد ... خاااالد" وكأنها تقرأ حروفه المكتوبة بجوار النجفة التي لم تتغير حتي وقتنا هذا .. ولم تقتنع.. أمي: طب نسمي البكري أحمد والتاني نبقي نسميه خالد".

وتابع: "حسم أبي الموقف بثلاث كلمات لا أكثر لم تستطع أمي بعدها الكلام. وأبي: مش هينفع "أصل أنا نادرها" أن أول مولود اسميه خالد. أمي: مممم، لأ لو نادرها يبقي خلاص، نسميه خالد، بس نادرا عليا أن المولود التاني هاسميه أحمد، (وهكذا أخذ أخي اسمي وأخذت أنا اسمه.. تبدلت أسامينا ولكن بقي العمر كما هو). الله يرحمك يا من تحمل اسمي".

تفاصيل تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي 

وشيَّع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد حلمي إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي، بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة برفقة أفراد أسرته.

وتلقى أحمد حلمي العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها خلال اليومين الماضيين، بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية.

احمد حلمى أحمد حلمي ببرنامج Sold Out أحمد حلمي على تويتر أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى أول تصريح من أحمد حلمي احمد حلمي شقيق

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