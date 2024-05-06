الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بكدمات نتيجة تصادم سيارتين على الطريق الدائرى، دائرة قسم ثالث في محافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع "مهند. ا. م"، 16 عامًا، طالب، مقيم أرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة "يوسف. م. ط"، 18 عامًا، طالب، مقيم حى الأسرة دائرة قسم أول الإسماعيلية، مصابًا بكدمة بالأنف، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

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