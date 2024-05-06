الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طلب التحريات فى إصابة 4 بحادث تصادم فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات، في إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

طلب التحريات في إصابة 4 بحادث تصادم فى الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى كرداسة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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