الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جوائز 150 ألف جنيه لـ10 فائزين.. تفاصيل مسابقة العوضى الجديدة

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل مسابقة جديدة أطلقها، قبل قليل، مكونة من سؤالين، حول أعماله الفنية الجديدة، مؤكدًا أنه سيمنح جوائز مالية لـ10 فائزين، تصل إلى 150 ألف جنيه.

 

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أوضح أحمد العوضي، تفاصيل المسابقة المالية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «المسابقة التالتة: سؤالان.. 1- اسمي في فيلم الإسكندراني: (بكر الإسكندراني- عز الإسكندراني- محمود الإسكندراني».

وكشف عن السؤال الثاني: «2- اسمي في مسلسل حق عرب: (عرب- حسن- سالم)»، موضحًا: «المسابقة 150 ألف جنيه على 10 فائزين.. يومين وهلم الورق».

 

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب يشارك من خلاله العوضي في السباق الرمضاني لعام 2024، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم وفاء عامر، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولي، وميريهان حسين، من إخراج إسماعيل فاروق.

العوضي أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي أحمد العوضي مدير مركز التنمية المستدامة أحمد العوضي وخالد يوسف أحمد العوضى فى الهلال الأحمر

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