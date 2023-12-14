قضية الأرض وتطور الرقص الحديث المصري على المسرح الكبير.. الإثنين

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث تضم عرض "كي لا تتبخر الأرض" تصميم وإخراج وليد عوني، إضافة إلى تكريم 16 شخصية من رموز الفرقة وذلك في الثامنة مساء الإثنين المقبل، على المسرح الكبير.

يقول المخرج والمصمم وليد عوني، مؤسس الفرقة ومديرها الفني، إن عرض "كي لا تتبخر الأرض" يأتي متكاملًا ليبرز تطور فن الرقص المسرحي الحديث، الذي نشأ في ساحة الإبداع المصري منذ عام 1993، كما يعبر عن تقدم فن الكوريجرافي في التصميم الحركي.

وتابع أنه يشمل مشاهد من أهم عروضه مع الفرقة خلال ثلاثة عقود من بينها 4 عروض تتناول القضية الفلسطينية وهي أغنية الحيتان، تحت الأرض، فيروز هل زرفت عيونك دمعة ولو تكلمت الغيوم، إلى جانب مجموعة أخرى من المشاهد التي تضمنتها عروض قاسم أمين، بين الغسق والفجر، سقوط ايكاروس، أسرار سمرقند، شهرزاد ومحمود مختار وذلك فى وحدة فنية متناغمة.

وأوضح أنه على مدار 30 عامًا، نجحت الفرقة في تأهيل كوادر فنية تخصصت في مجال الرقص الحديث يتم تكريم عدد منهم خلال الاحتفالية تقديرًا لهم وتشجيعًا على استمرار العطاء وهم العارضين: رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدى - فدوى الهنيدى ، المصممين كريم التونسى - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالى أحمد - محمود مصطفى ، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد - مصطفى الزينى - محمد عبد العزيز - عمرو عاطف عبد العزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان .