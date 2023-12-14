الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على طريقة آل باتشينو وعادل إمام.. إسعاد يونس كفيفة خارقة في "عصابة عظيمة"

بوستر مبدئي للفيلم
بوستر مبدئي للفيلم

أفرجت الجهة المنتجة لفيلم “عصابة عظيمة” عن البرومو الدعائي الخاص بالعمل والذي ينطلق عرضه للجمهور خلال شهر يناير المقبل .

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وأظهر البرومو الحالة العامة للفيلم والذي تتناول قصة امرأة عجوز تدعى “عظيمة" تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وهي امرأة كفيفة لكنها خارقة للطبيعة وتستطيع فعل كل شىء بشكل غير طبيعي معتمدة على حاسة السمع فقط، وهو ما يجعلها تكون عصابة من أفراد أسرتها لاستعادة منزلها الذي تم الحجز عليه في إطار من الكوميديا.

وتقدم إسعاد يونس حالة تمثيلية مميزة على غرار ما قدمه الفنان عادل امام في فيلمه الشهير “أمير الظلام”، وهو الشخص الذي كان يمتاز بشخصية وقوة خارقة تكمن في اعتماده على السمع بعدما أصبح كفيف، كما يشابه العمل إلى حد قريب فيلم “Scent of a Woman”، عندما جسد آل باتشينو دور الشخص الكفيف الذكي.

موعد طرح فيلم عصابة عظيمة بالسينمات

وقرر صناع فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، طرحه بدور عرض السينمات المصرية في شهر يناير مع بداية العام الجديد، حيث ينافس في موسم منتصف العام.

صناع وأبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتشارك ضمن أحداث الفيلم الفنانة عارفة عبد الرسول والتي تجسد خلال الأحداث دور سائقة توك توك وتظهر في مشهد واحد لكنه مشهد  محورى تدور حوله الأحداث.

آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

بوستر فيلم عصابة عظيمة عصابة عظيمة فيلم عصابة عظيمة فيلم “عصابة عظيمة” موعد طرح فيلم عصابة عظيمة موعد عرض فيلم عصابة عظيمة

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