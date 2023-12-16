أحمد العوضى يتصدر البوستر الدعائى لفيلم "الإسكندرانى" وطرحه 4 يناير

تصدر النجم أحمد العوضي البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي سينطلق عرضه في مصر ودول الخليج في الرابع من يناير المقبل.

ويشارك العمل في الماراثون السينمائي الجاري برفقه عدد كبير من الأعمال المختلفة، ويضع المخرج خالد يوسف الرهان على العوضي ليكون متصدرًا شباك تذاكر هذا الموسم الملىء بالأعمال المختلفة، خاصة أن فيلم الإسكندراني مليء بالتفاصيل المميزة من حيث القصة التي تعود للراحل أسامة أنور عكاشة، ولتفوق العوضي في عالم الأكشن.

ونشر العوضي بوستر العمل عبر حسابه بموقع فيسبوك وعلق عليه قائلًا: "إحنا بتوع كله ولا يا ولا، بكر الإسكندراني، فيلم دباح إن شاء الله، 4 يناير في جميع دور العرض بمصر ودول الخليج".

رواية مختلفة ومميزة لأنور عكاشة اقتبس منها الفيلم

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

تفاصيل دور بيومي فؤاد في "الإسكندراني"

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

أبطال فيلم "الإسكندراني" للعوضي



الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".