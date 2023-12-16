السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يتصدر البوستر الدعائى لفيلم "الإسكندرانى" وطرحه 4 يناير

الاسكندراني
الاسكندراني

تصدر النجم أحمد العوضي البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي سينطلق عرضه في مصر ودول الخليج في الرابع من يناير المقبل.

txt

نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل أحمد البدرى

txt

فن الخزف يجمع سلوى رشدي وأحمد الوكيل وهدى موافي بالأوبرا

txt

وفاة المخرج أحمد البدرى

txt

رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان عادل أنور

txt

الأوبريت النادر "البروكة" احتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

txt

قائمة أفلام موسم الكريسماس فى السينمات

txt

"فوى فوى فوى" يقترب من 33 مليون جنيه فى شباك التذاكر

txt

4 تشابهات أنجحت "ليلة هنا وسرور" يعيدها محمد عادل إمام في "أبو نسب"

txt

حقيقة مشاركة محمد سعد فى دراما رمضان 2024

txt

أحمد العوضي: فيلم الإسكندراني تجربة مليئة بالأكشن والجمهور هينبسط منها

ويشارك العمل في الماراثون السينمائي الجاري برفقه عدد كبير من الأعمال المختلفة، ويضع المخرج خالد يوسف الرهان على العوضي ليكون متصدرًا شباك تذاكر هذا الموسم الملىء بالأعمال المختلفة، خاصة أن فيلم الإسكندراني مليء بالتفاصيل المميزة من حيث القصة التي تعود للراحل أسامة أنور عكاشة، ولتفوق العوضي في عالم الأكشن.

ونشر العوضي بوستر العمل عبر حسابه بموقع فيسبوك وعلق عليه قائلًا: "إحنا بتوع كله ولا يا ولا، بكر الإسكندراني، فيلم دباح إن شاء الله، 4 يناير في جميع دور العرض بمصر ودول الخليج".

رواية مختلفة ومميزة لأنور عكاشة اقتبس منها الفيلم

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

تفاصيل دور بيومي فؤاد في "الإسكندراني" 

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

أبطال فيلم "الإسكندراني" للعوضي 


الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".

IMG-20231216-WA0013
IMG-20231216-WA0013
العوضي أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف أعمال الفنان أحمد العوضي

مواد متعلقة

نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل أحمد البدرى

فن الخزف يجمع سلوى رشدي وأحمد الوكيل وهدى موافي بالأوبرا

وفاة المخرج أحمد البدرى

رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان عادل أنور

الأوبريت النادر "البروكة" احتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

قائمة أفلام موسم الكريسماس فى السينمات

"فوى فوى فوى" يقترب من 33 مليون جنيه فى شباك التذاكر

4 تشابهات أنجحت "ليلة هنا وسرور" يعيدها محمد عادل إمام في "أبو نسب"

الأكثر قراءة

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب في إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يكشف طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟