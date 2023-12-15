رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان عادل أنور

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان عادل أنور؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

أبرز المعلومات عن الراحل عادل أنور

الفنان عادل أنور، ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في مجموعة من المسلسلات الشهيرة منها، "ليالي الحلمية"، "فارس بلا جواد"، "فلانتينو"، "وكسبنا القضية"، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام والسهرات التليفزيونية.

وكانت قد انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان عادل أنور، شقيق الفنان نادر أبوالليف، بأحد مساجد الرماية، ومن المقرر دفنه فى مقابر الأسرة على طريق 15 مايو، وكان فى مقدمة المشيعين شقيقه نادر أبوالليف، وأيمن بهجت قمر، وأشرف زكي، وأيمن عزب، ومحمد الصاوي، وعدد من أهالي الراحل.



وكان المطرب نادر أبوالليف أعلن وفاة شقيقه عادل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشر على صفحة التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا، "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".