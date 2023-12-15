الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبريت النادر "البروكة" احتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

بوستر
بوستر

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، الأوبريت النادر "البروكة" الذي لحنه فنان الشعب عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة رؤية فنية، وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، والتوزيع الأوركسترالى وجدى الفوي، ومن إخراج مهدي السيد، وذلك في الثامنة مساء الأحد 17 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

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أوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبى فرنسى وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لإثراء المسرح المصري، وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت في مكان جلبت لأهله السعد والرخاء.

يؤدى الشخصيات الغنائية الدكتور هاني عبد الناصر في دور الأمير لوران، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبد العزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو، هاجر أحمد فى دور فياميتا، يوسف طارق فى دور فريتللى، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه، محمد مصطفى فى دور ماثيو.

مشوار سيد درويش الفني

سيد درويش أحد أبرز علامات الموسيقى العربية، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالانشاد مع أصدقائه لالحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.

والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أرض الأوبرا إقبال كبير على معرض الأوبرا أنشطة الأوبرا الرمضانية

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