الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يقترب من 33 مليون جنيه فى شباك التذاكر

فوي
فوي

وصلت إيرادات فيلم "فوى فوى فوى" إلى 33 مليون جنيه، بعد 13 أسبوع عرض بالسينما، حيث حقق إيرادات حتى الآن بلغت 32 مليونًا و900 ألف جنيه.

وأشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إلى أنه مع انطلاق موسم أفلام رأس السنة، تراجع ترتيب فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر، ووصل للمركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية، فيما تصدّر القائمة فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، الذي حقق أكثر من 8 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.

تفاصيل قائمة الأفلام اليومية

وشارك في قائمة الإيرادات اليومية أفلام "عميل صفر" بطولة أكرم حسني، و"بلوموندو" بطولة حسن الرداد، فيما كانت المراكز الأخيرة من نصيب "أولاد حريم كريم"، و"حسن المصري، و"البعبع".

ويشارك في بطولة فيلم "فوي فوي فوي" محمد فراج، في ثالث بطولاته المطلقة في عالم السينما، بعد فيلميّ "القشاش" و"قط وفار"، ويشاركه نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، وبسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

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