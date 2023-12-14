أحمد العوضي : فيلم الإسكندراني تجربة مليئة بالأكشن والجمهور هينبسط منها

اكد الفنان احمد العوضي عن ترقبه الشديد لعرض فيلمه الجديد الإسكندراني خلال الأيام القليلة المقبلة، بدور العرض السينمائي، لافتًا إلى أن العمل ملىء بالتفاصيل المميزة التي تتناول قصص ملاءمه للواقع وبها الكثير من الأمور التي تلامس الناس.

فيلم الإسكندراني

وأشار العوضي في تصريحات لـ“الدستور” إلى أن فيلم الإسكندراني سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه من الأفلام التي أتمنى أن يسعدك الجمهور بمشاهدتها، خاصة وأنها مصنوعة بشكل حرفي من قبل المخرج خالد يوسف الذي يهتم بكل التفاصيل خلال التصوير، ومؤكدًا على أن العمل متنوع ما بين الأكشن والكوميديا الاجتماعية التي تظهر من الحين للآخر.

رواية مختلفة ومميزة لأنور عكاشة اقتبس منها الفيلم

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

تفاصيل دور بيومي فؤاد في الإسكندراني

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

أبطال فيلم الإسكندراني للعوضي

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".