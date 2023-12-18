الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بأسلوب كايرو ستيبس في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفليين متتاليين للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش ويستضيف خلالهما المغنى وعازف الجيتار هاني عادل والمنشد ايهاب يونس وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 21، 22 ديسمبر على المسرح الكبير .

هانى عادل وايهاب ويونس ضيفا كايرو ستيبس بالاوبرا

ويقول باسم درويش إن البرنامج يضم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها ندى براهما ، ألف ، عنبر ، سيوة ، ذكريات ، كافيه جروبي ، شمس ، القاهرة ، الحرم ، ذهب ، الإمام ، الأخدود النوبي ، إنفراج ، يا مالك قدرى ، مالك الملك ، الرقص على النيل ، خطوات خليجية وغيرها ، واضاف ان الفريق يضم عدد من العازفين المصريين والامان المهرة الذين يشاركونه العزف هم رامى عطا الله ( بيانو )، راجيد ويليام ( ناى )، ستيفان هيرجينرودر ( باص )، فولفجانج ويتمان ( ساكسفون ) ، راجى كمال ( قانون )، وائل السيد ( اكورديون )، هاني الصواف - ماكس كلاس ( بركشن ) ، عبدالعظيم برهومة ( ايقاع )، جان بوشرا ( وتريات ) .

يشار أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى ، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالاضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الالكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .