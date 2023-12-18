الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجلاء بدر للرئيس السيسى: "ثبت الله خطاك وحفظ مصر من المكايد"

نجلاء بدر
نجلاء بدر

هنأت الفنانة نجلاء بدر الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية والتي نالها عن جدارة واستحقاق بنسبة تقترب من الـ90%، وذلك طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات منذ ساعات قليلة.

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علقت نجلاء على فوز الرئيس السيسي ببعض كلمات عبر الدستور قالت فيها: "أوصيك بنا خيرًا يا سيادة الرئيس، وبمصر حماية ورزقًا وأمانًا، مصر أرض الكنانة، مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إلَّا أَهْلَكَهُ اللهُ، ثبت الله خطاك وحفظ مصر من المكايد، وكيد الكائدين ومكر الماكرين.. نعلم أن المهمة تثقل الكاهل، ولكنك خير من تولاها وخير من وضعت به ثقتي حتى هذا اليوم، لك مني كامل التقدير والاحترام والدعاء".

واختتمت: "مواطنة مصرية نجلاء بدر".

الانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

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