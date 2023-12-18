الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد حظر حفلاته على "يوتيوب".. مؤتمر صحفي لابن شقيق العندليب غدًا

جريدة الدستور

أعرب محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، عن استيائه من عرض الحفلات الخاصه بعمه الراحل عبر قناة “مزيكا” دون وجه حق، مؤكدا انه سيعقد مؤتنر صحفي غدا لكشف ملابسات القضية.

وأعلن في تصريحات له، عن حظر بعض الحفلات الخاصة بالعندليب التي تبثها قناة مزيكا عبر “يوتيوب” دون سند قانوني أو تنازل منه شخصيا، خاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك 77.5٪ منه.

وأشار إلى أنه يعقد غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في هذه القضية.

وأوضح “شبانة” أنه سوف يحصل على حقوقه المسلوبة وخاصة أنه لم يتقاضي اي مقابل من هذا التراث الخاص بالفنان الراحل طوال المدة الماضية منذ رحيله.

واختتم أنه يهيب جميع الشركات التي تعمل في المجال الفني بعدم التعامل على تراث الفنان الراحل الا من خلاله والا سوف يضطر لاتخاذ الأجراءات القانونية للحفاظ على كافة حقوقه.

محمد شبانة المطرب العندليب عبد الحليم حافظ الحفلات الراحل مزيكا

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