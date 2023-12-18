890 فعالية ثقافية وفنية للأوبرا فى 2023

بدعم ومساندة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر رسالتها التنويرية خلال عام 2023 باعتبارها احد اهم منارات الإبداع إقليميا ودوليا ، فعلى مدار 12 شهر تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة هدفت الى الإرتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمى كما إتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم .



فمنذ يناير حتى ديسمبر 2023 تم تقديم ما يزيد عن 890 فعالية فنية وثقافية حضرها اكثر من عن 900 الف مشاهد منها 150 على المسرح الكبير ، 155 على المسرح الصغير ، 113 على مسرح الجمهورية ، 120 على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية ) ، 46 علي المسرح المكشوف ، 80 بمسرح أوبرا دمنهور ، 56 بمعهد الموسيقى العربية و2 على مسرح النافورة ، هذا الى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء ، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الأمسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الأوبرا فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 82 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .



وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم تم إستضافة عددا من الفرق الأجنبية الزائرة منها عرض باليه كارمن وتانجو فرقة باليه ميلانو (ايطاليا) ، عرض الجمال النائم لفرقة باليه موسكو مع صوليست البولشوي والمارينكسي (روسيا) ، كورال أوركسترا بوليفيا ، أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني (روسيا ) ، فرقة طرباند"مصر – العراق – السويد " لمحات فنية (سولفينيا) ، فرقة كايرو ستيبس ( مصر / ألمانيا ) ، فرقة باليه مسرح سيبيو ( رومانيا) ، ثلاثي مورنيزريب (النمسا) ، ثنائى سونوما ( النمسا ) ، مسابقة شوبان للبيانو ( سفارة بولندا) ، العرض المسرحى بيبرس الأسطورة (كازاخستان)، كونسير موسيقي (الدومنيكان ).



وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 65 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 35 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية بجانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية ، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد أحد أهم مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى.

