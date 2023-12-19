الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر الرسمى لـ"الإسكندرانى" وصُناع العمل يراهنون على "العوضى"

بوستر فيلم الإسكندراني
بوستر فيلم الإسكندراني

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني”، اليوم الثلاثاء، البوستر الدعائي الأول للعمل عبر حسابها على موقع “فيسبوك”.

وضم البوستر جميع المشاركين في العمل، على رأسهم الفنان أحمد العوضي، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والأكشن.

يشارك العمل في الماراثون السينمائي الجاري برفقة عدد كبير من الأعمال المختلفة، ويضع المخرج خالد يوسف الرهان على “العوضي” في تصدر شباك التذاكر، خاصة أن فيلم “الإسكندراني” ملىء بالتفاصيل المميزة من حيث القصة التي تعود للراحل أسامة أنور عكاشة.

رواية مختلفة ومميزة لـ أنور عكاشة 

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

أحداث فيلم الإسكندراني

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يشهد الفيلم عودة العوضي للسينما بعد نجاحه خلال المواسم الأخيرة في دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

 

 

أحداث فيلم الإسكندراني أسرة فيلم الإسكندراني احتفلت أسرة فيلم الإسكندراني تفاصيل فيلم الإسكندراني صناع فيلم الإسكندراني غناء فيلم الإسكندراني

مواد متعلقة

مسلسل زينهم.. مواعيد العرض وأحداث الحلقات الأخيرة

مسلسل حدث بالفعل مواعيد العرض والأبطال وتفاصيل القصة الجديدة

فرقة "فرسان الشرق" تروي قصة فلكلور مصر عبر العصور بمسرح الجمهورية

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش في الإسكندرية الخميس

غدًا.. مركز الثقافة السينمائية يقيم أمسية في حب سمير سيف

محمد فراج: "أنا عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا ورق"

الحارس القضائي لـ «صوت الفن»: جميع أغاني عبد الحليم حافظ ملكا للشركة

نجلاء بدر للرئيس السيسى: "ثبت الله خطاك وحفظ مصر من المكايد"

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى