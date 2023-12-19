طرح البوستر الرسمى لـ"الإسكندرانى" وصُناع العمل يراهنون على "العوضى"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني”، اليوم الثلاثاء، البوستر الدعائي الأول للعمل عبر حسابها على موقع “فيسبوك”.

وضم البوستر جميع المشاركين في العمل، على رأسهم الفنان أحمد العوضي، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والأكشن.

يشارك العمل في الماراثون السينمائي الجاري برفقة عدد كبير من الأعمال المختلفة، ويضع المخرج خالد يوسف الرهان على “العوضي” في تصدر شباك التذاكر، خاصة أن فيلم “الإسكندراني” ملىء بالتفاصيل المميزة من حيث القصة التي تعود للراحل أسامة أنور عكاشة.

رواية مختلفة ومميزة لـ أنور عكاشة

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

أحداث فيلم الإسكندراني

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يشهد الفيلم عودة العوضي للسينما بعد نجاحه خلال المواسم الأخيرة في دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.