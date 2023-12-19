الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. مركز الثقافة السينمائية يقيم أمسية في حب سمير سيف

سمير سيف
سمير سيف

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر غدًا الأربعاء أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل سمير سيف، يتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير د.سمير فرج والمونتيرة السينمائية سلوي بكير والناقد السينمائي محمود عبد الشكور والمخرج داني سيف نجل الراحل سمير سيف

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عرض  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها "

وسوف يقوم د.حسين بكر بتكريم إسم الراحل سمير سيف، ويعقب التكريم والندوة عرض  فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف. والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، والفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر  وتونس وإيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف  أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز  هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة  افضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

 أبرز المعلومات عن سمير سيف

يذكر  أن المخرج سمير سيف هو أحد أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل  النجم عادل أمام بفيلم"المشبوه"، و"النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".  

تقام الفعاليات  تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك غدًا الأربعاء 20 ديسمبر، في تمام الساعة 6 مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف.

أفلام المركز القومي للسينما الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما القومي للسينما المركز القومي للسينما ا المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة

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