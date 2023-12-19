مسلسل حدث بالفعل مواعيد العرض والأبطال وتفاصيل القصة الجديدة

يبحث متابعي ومشاهدي حلقات مسلسل “حدث بالفعل” عن الأحداث الجديدة ومواعيد عرض العمل الذي يجد حالة قبول شديدة، بما يقدمه من محتوى سريع مكون من ثلاثه حلقات فقط، بقصص متنوعة وجديدة في السرد .

وانطلقت مساء امس الاثنين على قناة "CBC"، الحكاية الرابعة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان “كاملة”، وتتكون من ثلاثه حلقات يلعبان بطولتهما كلا من شاهين مطرب الراب والفنانة ايه سماحة التي تقدم شخصية مريضة نفسية بسبب عقدها حدثت لها في مرحلة الطفولة جعلتها تكره الطعام حتى لا يزيد وزنها بسبب ما فعله والدها بوالدتها بسبب زيادة وزنها الحاد في إطار من التشويق .

تفاصيل أحداث مسلسل حدث بالفعل



وأحداث حكاية "كاملة" تتناول قصة درامية مليئة بالتناقضات التي تجعل من شخصية البطلة مرهقة نفسيًا، وتدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها لا تزال تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل



"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

مواعيد اعادة مسلسل حدث بالفعل

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.