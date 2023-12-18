الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد انفصال إنجي علاء ويوسف الشريف.. مصير مسلسل الراكون 2024

إنجي علاء ويوسف
إنجي علاء ويوسف الشريف

كشفت الكاتبة إنجي علاء مصير مسلسل الراكون، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف من السباق الرمضاني 2024، بسبب الجرافيكس، خاصة بعد الانفصال الذي تم بينهما منذ عدة أيام مضت، بعد زواج دام لـ 14 عاما.

وقالت إنجي علاء، في تصريحات تليفزيونية: "إحنا شغالين عليه، وأنا مخلصه كتابته، لكن خرج من رمضان 2024 لظروف إنتاجية، وده اللي أنا عرفاه لغايه دلوقتي، ولكن إحنا محضرين ليه كويس جدًا.. والمخرج ماندو العدل حضر ليه كويس جدًا".

أضافت إنجي علاء:"مسلسل الراكون مفيهوش أي جرافيكس.. وهو مسلسل إنساني تشويقي وإثارة وغموض.. ويوسف اجتهد في التحضيرات، وإن شاء الله هيخرج للنور في رمضان 2025."

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

وأعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبه إنجي علاء، عبر تدوينة له لموقع "إكس" تويتر سابقا، الأمر الذي فاجأ الجمهور، خاصة أنه جمع بينهما قصة حب طويلة توجت بالزواج، والإنجاب.

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، ومسلسل الراكون من بطولة يوسف الشريف، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوستر تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره.

قصة حب الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء

وبدأت قصة الحب التي انتهت بالزواج الذي دام لـ14 عامًا، من خلال ندوة تكريم كانت تنظمها المجلة التي ترأس تحريرها إنجي علاء وتأخرت عليه، ومن ثم جمع بينهما عدد من اللقاءات، إلا أنه وقع في حبها سريعًا وطلب منها الارتباط رسميًا.

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