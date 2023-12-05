كيف تجاوزت إنجي علاء أزمة انفصالها عن الفنان يوسف الشريف؟

منذ أيام، أعلن السيناريست إنجي علاء والفنان يوسف الشريف انفصالهما بعد زواج دام بينهما 14 عامًا، وكانا حديث السوشيال ميديا عبر منصات التواصل، خاصة أنهما أعلنا الانفصال بهذه الكلمات:""تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وحاوّلت إنجي علاء أن تتجاوز أزمة انفصالها عن طليقها يوسف الشريف التي أحزنتها كثيرًا خاصة أنه كان هناك قصة حب كبيرة انتهت بزواج استمر 14 عاما، ونتج عن 3 أبناء، إضافة إلى أنه جمع بينهما الكثير من الأعمال الفنية.

وشاركت الكاتبة إنجي علاء عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، مجموعة من الصور الخاصة لها أثناء تأديتها مناسك العمرة بالسعودية، معلقًة عليها: “اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة🤲🕋”.

أضافت: "الحمد لله يا رب انك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب انك دايما المنقذ الرحمن الرحيم.. فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين🤲 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

وتفاعل مع الصور التي نشرتها طليقة يوسف الشريف، داعين لها بأن يريح المولي قلبها الحزين على انفصالها عن زوجها الذي جمعت بينهما قصة حب طويلة.