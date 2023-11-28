نهايتها حزينة.. يوسف الشريف وإنجي علاء قصة حب لـ 14 عامًا

أعلنت الكاتبة إنجي علاء انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام لـ 14عاما، وذلك من خلال خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة: "قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وبدأت قصة الحب التي انتهت بالزواج الذي دام لـ 14 عاما من خلال ندوة تكريم كانت تنظمها المجلة التي ترأس تحريرها إنجي علاء وتأخرت عليه، ومن ثم جمع بينهما عدد من اللقاءات إلا أنه وقع في حبها سريعا وطلب منها الإرتباط رسميا.

وبالفعل في عام 2009 تزوج يوسف الشريف من رئيسة تحرير مجلة يوفوريا آنذاك إنجي علاء، وعاشا الثنائي حياة هانئة ومستقرة حتي رزقهما الله بمولدهما الأول والذي كان توأم وهما عبد الرحمن وعبد الله، وبعد سنوات انجبا فتاة واسموها جنا.

وفي وقت سابق، قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف عن الهوايات المشتركة بينهم حب كرة القدم وأنا بشجع ريال مدريد ويوسف الشريف برشلونة، ولا افتش في تليفونه ولا اهتم بتلك الامور وأن الثقة بيننا كبير ولو طولت المكالمة يوسف بيعرفنى تفاصيلها، ويوسف بيغير عليا والطف غيرة هي غيرة العينين، وان الغيرة شيء صحى.

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوستر تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره.